Каталог техники для лесного и сельского хозяйства

Внимание !

Существуют предприятия-изготовители, которые копируют нашу технику, поэтому в продаже встречаются модификации продукции, имеющие ряд недостатков: использование материалов и комплектующих низкого качества, измененная конструкция и геометрия, в связи с чем техника работает не надлежащим образом, что приводит к плохим показателям при обработке почвы. Наша продукция защищена патентом и проверена временем! Остерегайтесь подделок!

О нас

ООО ПКФ «Вятка-АгроДизель» более двух десятков лет производит и выпускает навесное и прицепное оборудование для лесной и сельхозтехники. Опытные конструкторы постоянно разрабатывают новые образцы техники, совершенствуют имеющиеся, а также испытывают свою продукцию, которая в свою очередь пользуется огромным спросом на всей территории РФ.

При производстве нашей продукции используются материалы из сплавов высокого качества. Детали изделий, а также рабочие органы, которые подвергаются высоким нагрузкам и быстрому износу, изготавливаются из высоколегированных и углеродистых сталей с последующей термической обработкой ТВЧ и в печах объемной закалки. Изготовление деталей токарно-фрезерной группы происходит на фрезерных и токарно-винторезных станках с ЧПУ. Листовой металл раскраивается на станках с ЧПУ термической резкой.

На всех этапах производства продукция проходит тщательный контроль ОТК.

Последние новости

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7-8 апреля 2022 года ежегодная специализированная выставка в Кирове «АгроВятка»

07.04.2022
Сцепка гидрафицированная СГ-21-01 с боронами БЗСС 1.0 новая в прдаже на кировец К-700 представляет новый продукт, не имеющий аналогов на рынке – сцепка гидравлическая СГ-18 модифицированная с увеличенной шириной расположения транспортных колёс и увеличенной шириной центральной поворотной балки. На ряду с другими высокотехнологичными продуктами выпускаемыми предприятием, такими как сцепки гидравлические СГ-10, СГ-12, СГ-14, СГ-15, СГ-16, СГ-21, СГ-25 сцепка СГ-18 модифицированная обладает рядом дополнительных преимуществ:
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Новая разработка Борона лесная БДЛ 2.5 ( борона незинского) для ухода за насаждениями

17.02.2022
Дисковая лесная борона БДЛ 2.5 (ZKT-2500) новая разработка от производителя ВяткаАгроДизель! борона двухрядная бл 2.5 служит  для ухода за лесными культурами (насаждениями) от однолетних до шестилетних культур. Борона низинского служит для того что бы обрабатывать и рыхлить почву , уничтожать лишние сорняки между рядами лесных насаждений, дисковая,борона БДЛ  еще подходит для минерализации почвы.
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Современная техника для обработки почты

05.10.2021
Сельскохозяйственная сфере постоянно развивается, а потому и техника не стоит на месте. Наша компания следит за всеми новшествами в сфере, а также создает свои уникальные инструменты и оборудование, которые помогают аграрным организациям осуществлять свою деятельность с максимальной эффективностью. Сегодня лидерами среди техники для обработки почвы стали:
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