О нас

ООО ПКФ «Вятка-АгроДизель» более двух десятков лет производит и выпускает навесное и прицепное оборудование для лесной и сельхозтехники. Опытные конструкторы постоянно разрабатывают новые образцы техники, совершенствуют имеющиеся, а также испытывают свою продукцию, которая в свою очередь пользуется огромным спросом на всей территории РФ.

При производстве нашей продукции используются материалы из сплавов высокого качества. Детали изделий, а также рабочие органы, которые подвергаются высоким нагрузкам и быстрому износу, изготавливаются из высоколегированных и углеродистых сталей с последующей термической обработкой ТВЧ и в печах объемной закалки. Изготовление деталей токарно-фрезерной группы происходит на фрезерных и токарно-винторезных станках с ЧПУ. Листовой металл раскраивается на станках с ЧПУ термической резкой.

На всех этапах производства продукция проходит тщательный контроль ОТК.